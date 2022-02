Entrato in un bar di via Mentana senza mascherina né green pass, un cliente è stato invitato dal titolare a indossare il dispositivo di protezione e a mostrare la certificazione verde. Alla richiesta del gestore, l’uomo ha iniziato a minacciarlo e ha dato in escandescenze, colpendolo anche con un pugno in faccia. Il cliente si è poi allontanato.

Il titolare del bar ha chiamato la polizia. Sono intervenuti gli agenti delle volanti che stanno cercando di individuare l’aggressore. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza del bar.