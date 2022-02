L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’inchiesta sull’incidente aereo avvenuto ieri pomeriggio a Fino Mornasco. Un elicottero, per cause ancora da chiarire è caduto sulla rampa dell’autostrada A9. Il pilota e la passeggera sono ricoverati all’ospedale Sant’Anna. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Il velivolo è precipitato attorno alle 15.30 di ieri. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione. L’Agenzia per la sicurezza del volo ha deciso l’invio di un investigatore a Fino Mornasco per un sopralluogo operativo. Ingenti i danni all’elicottero.

Secondo le prime informazioni, il velivolo stava cercando di atterrare alla base di Cassina Rizzardi, a poca distanza dall’autostrada. Il pilota stava probabilmente tentando un atterraggio di emergenza, forse per un guasto o per un problema durante il volo. Dalle prime informazioni, sembra che l’elicottero fosse decollato non molto tempo prima dalla stessa base comasca. Alcuni testimoni avrebbero visto l’elicottero roteare su se stesso e poi cadere sulla strada. Fortunatamente in quel momento non c’erano veicoli in transito.

Sul velivolo viaggiavano il pilota, un uomo di 78 anni residente a Milano e una 30enne di origine cinese a sua volta residente nel capoluogo lombardo. Entrambi sono ricoverati al Sant’Anna con ferite e traumi fortunatamente non gravi.

Ingente il dispiegamento di uomini e mezzi per i soccorsi. A Fino Mornasco sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i primi accertamenti e ascoltato i testimoni. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i resti dell’elicottero. L’uscita dell’autostrada di Fino Mornasco è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso e di rimozione del velivolo.