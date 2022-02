Giordano Molteni candidato sindaco per il centrodestra. “Lo stimo come professionista ma non lo sosterrò”, sono le parole che arrivano dall’attuale primo cittadino di Como, Mario Landriscina che commenta la decisione del centrodestra di puntare su Molteni, ex primario dell’ospedale Sant’Anna ed ex sindaco di Lipomo.

“Non condivido il metodo – dice il sindaco – Non sono mai stato coinvolto in nessuna discussione. Per questo motivo non sosterrò questa candidatura”. Poi Landriscina aggiunge: “Sono rimasto estraneo ai tavoli e la mia dignità personale mi impedisce di aderire una scelta sulla quale non sono mai stato interpretato”.

Intanto resta ancora da sciogliere il nodo che riguarda un’eventuale ricandidatura del sindaco Landriscina, in campo con la lista civica. Tre i possibili scenari: un addio alla politica da parte dell’attuale primo cittadino, una ricandidatura oppure l’appoggio ad altri partiti. Per quest’ultima ipotesi non si esclude dunque un’alleanza tra la lista civica del sindaco e quella che fa capo ad Alessandro Rapinese.