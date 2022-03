Un patto di collaborazione con i cittadini e un regolamento per l’amministrazione condivisa. Sono le proposte lanciate da Barbara Minghetti, candidata sindaco per il centrosinistra a Como in vista delle prossime elezioni. Questa mattina da Camerlata.

Minghetti: “Vogliamo un nuovo patto tra cittadini e amministrazione comunale”

“Vogliamo un nuovo patto tra cittadini e amministrazione comunale. Per questo adotteremo un nuovo Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni e un vero e proprio Patto di collaborazione, sul modello ideato da Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà” ha spiegato.

I regolamenti per l’amministrazione condivisa già adottati da centinaia di comuni italiani, compresa Lecco. Rappresentano strumenti importanti per coinvolgere la cittadinanza attiva nella vita pubblica.

“La forza di questa città – dice Minghetti – sta nelle persone che la animano. Che partecipano attivamente alla vita pubblica e che ogni giorno si impegnano per rendere Como più bella e vivibile. È giusto che i cittadini siano valorizzati e tutelati nella loro attività propositiva e, proprio per questo, sarà riattivato il rapporto con i gruppi di cittadini volontari che vorranno, in forma libera e in un’ottica di sussidiarietà e di civismo, collaborare nel prendersi cura del luogo in cui viviamo”.