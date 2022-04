Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Lomazzo in via Leonardo Da Vinci tra auto e moto. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 16.30 e sono usciti in codice rosso, quindi massima gravità. Sul posto tre ambulanze e in volo di è alzato l’elisoccorso. Due le persone ferite una ragazza di 23 anni e un uomo di 43. Entrambi viaggiavano in sella alla due ruote.

In base alle prime informazioni, si tratterebbe di uno schianto frontale. I feriti sono stati trasportati in ospedale sempre in codice rosso. L’uomo, residente a Turate, al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. La giovane residente a Verona in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Avrebbero riportato ferite gravi. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Lomazzo.