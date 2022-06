“Non siamo dei maghi, ma cittadini normali che hanno proposto una ricetta che è stata molto apprezzata”. Così Alessandro Rapinese nella sua prima conferenza stampa da sindaco di Como.

Un incontro – organizzato in Comune nella sala del Consiglio – in cui ha ribadito alcuni concetti espressi a caldo ieri sera. “Abbiamo una grande responsabilità, i cittadini hanno creduto nella voglia di cambiamento. Non perderemo tempo in chiacchiere – ha sottolineato – ogni minuto deve essere speso per la cittadinanza. Il nostro programma elettorale diventerà programma di amministrazione”.

Ha annunciato che la giunta – quasi completamente svelata in campagna elettorale – sarà nominata dopo il primo consiglio comunale.

Quindi le urgenze: l’edificio di via del Dos, il verde pubblico, la pulizia.

“E’ un momento importantissimo per la nostra città, per il patrimonio e per i servizi”. Ha aggiunto Rapinese.