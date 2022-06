Fabbricate in Pakistan, decorate con un ingannevole bandiera italiane senza alcuna indicazione corretta su fabbricazione e provenienza. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Como hanno scoperto e sequestrato un carico di tute da go kart per bambini e ragazzi proveniente dal Regno Unito e importato senza rispettare le norme previste.

Gli operatori hanno effettuato le verifiche previste su un carico di 73 tute sportive importate da un operatore del settore dal Regno Unito. Secondo quanto accertato dai funzionari specializzati, i prodotti erano ingannevoli e potenzialmente pericolosi.

Gli abiti risultavano di fabbricazione pakistana, ma decorate con il Tricolore e senza indicazione sul reale luogo di produzione. Le tute sono state sottoposte a sequestro penale. Informata la procura di Como.

Sequestro anche per un secondo carico proveniente dal Regno Unito. Bloccata dal personale dell’Agenzia delle Dogane una spedizione di indicatori e rilevatori di temperatura e di cavi elettrici arrivata con un corriere espresso. I materiali, acquistati da un commerciante di pezzi e ricambi per autoveicoli, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo perché il marchio Ce era applicato in modo scorretto, la dichiarazione di conformità era irregolare e non erano indicate le informazioni sull’importatore. Informata la camera di commercio, che dovrà valutare le eventuali sanzioni.