Il prefetto di Como, Andrea Polichetti, ha convocato per questa mattina una riunione straordinaria di tutte le forze di polizia che operano sul territorio. Un vertice deciso dopo i gravi fatti di ieri che si sono verificati in città.

In mattinata, un uomo ha prima minacciato un bambino davanti a un fast food a Montano Lucino, poi ne ha ferito un altro con un coccio di bottiglia davanti all’ospedale Sant’Anna e infine ha aggredito alla gola un 22enne in via Giussani. Episodi per i quali è stato arrestato un 33enne (qui i dettagli).

Nel pomeriggio, sempre in via Giussani, a pochi metri dal luogo dell’aggressione del 22enne, un uomo di 70 anni è stato trovato morto in automobile, con un profondo taglio alla gola (qui i dettagli). Al momento non si esclude alcuna ipotesi, quindi nemmeno un collegamento dei due episodi.

Il prefetto Polichetti ha quindi convocato al Palazzo del Governo di via Volta le forze di polizia per valutare i contorni e i dettagli degli episodi e valutare eventuali correttivi nei dispositivi di sicurezza da applicare alla città.