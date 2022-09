“Non ho detto che mi candido o che mi iscrivo ai partiti del Terzo Polo. Ho detto solamente che voterò il Terzo Polo, che al momento mi rappresenta in termini di idee”.

E’ il commento di Veronica Airoldi, per anni uno dei riferimenti del centrodestra lariano e già sindaco di Erba, al comunicato stampa (nella foto, sotto) di sostegno al Terzo Polo diffuso nelle scorse ore insieme con l’ex assessore di Lecco Beppe Mambretti. “Non lascio il centrodestra – ripete Airoldi – anche se, a onor del vero, non ho una tessera di partito da 15 anni. Oggi il Terzo Polo è l’elemento di novità, ma non mi sono iscritta a nessuno dei partiti che lo rappresenta. Ne apprezzo i contenuti politici. Non è un segreto. Così come – conclude Airoldi – non è un segreto che io non abbia condiviso la scelta del centrodestra di non votare la fiducia a Draghi”.