(ANSA) – VERONA, 13 DIC – E’ una delle tante ragazze che pubblicano foto in bikini sulla piattaforma Onlyfans, ma contemporaneamente (era) anche una dipendente a tempo determinato di ‘Gardaland’. E la società, venuta conoscenza di questa attività, alla scadenza naturale non ha più rinnovato il contratto alla giovane, Ilaria Rimoldi, 25 anni, veronese. La giovane ha raccontato la sua storia al Corriere del Veneto. Gardaland, intanto, ha chiarito in una nota che non c’è stata alcuna ‘punizione’, ne’ licenziamento della dipendente. "Nel caso specifico segnalatoci – spiega la società – si è trattato di cessazione di un contratto stagionale a tempo determinato (Ccnl industria turistica) alla naturale scadenza dello stesso, fissata fin dall’inizio al 27 novembre 2022". L’azienda ha però anche precisato che le regole fissate per dipendenti e collaboratori della struttura sono chiare, e li invitano "per le proprie attività digital, a evitare l’utilizzo improprio dei loghi o delle immagini di Gardaland non in linea con la vocazione familiare del Parco divertimenti". (ANSA).