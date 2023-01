(ANSA) – TRIESTE, 06 GEN – Una donna e un uomo sono stati ricoverati in gravi condizioni dopo essere caduti mentre sciavano in due occasioni diverse, in Friuli, sulle piste del monte Zoncolan la prima e su quelle di Chiusaforte il secondo. Questa mattina presto è giunta una telefonata di soccorso al numero unico di emergenza Nue112, trasferita alla centrale della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Da qui gli infermieri della Sores hanno inviato sullo Zoncolan (Udine) l’equipaggio dell’elicottero di soccorso. La donna è stata trasportata dunque in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stata ricoverata. Nel primo pomeriggio, invece, a Chiusaforte (Udine), in prossimità del rifugio Gilberti, è caduto un uomo, di circa 50 anni di età. Anche in questo caso gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato l’elicottero che ha preso in carico la persona, per poi trasportarla in volo nello stesso ospedale, il Santa Maria della Misericordia di Udine. L’uomo ha riportato un trauma cranico. (ANSA).