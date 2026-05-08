Al Sant’Anna la Festa della mamma con l’associazione ProTin per i bimbi prematuri

Sensibilizzazione e sostegno concreto ai più piccoli. In occasione della Festa della mamma, che ricorre domenica 10 maggio, l’associazione ProTin OdV presente oggi, per tutta la giornata, con un banchetto informativo nella hall dell’ospedale Sant’Anna. Durante la giornata, i volontari hanno incontrato cittadini e operatori per presentare le attività dell’associazione e promuovere i progetti a favore della Terapia Intensiva Neonatale (Tin). L’iniziativa rappresenta anche l’occasione per valorizzare la recente donazione destinata alla Tin: un oftalmoscopio indiretto e un sistema di transilluminazione, per un valore complessivo di oltre 5mila euro. Quest’ultimo è già il secondo donato dall’associazione al reparto, a conferma di un impegno continuativo nel potenziamento delle dotazioni tecnologiche.

Queste nuove dotazioni rappresentano un supporto significativo per l’attività clinica. Il dispositivo di transilluminazione facilita l’individuazione dei vasi periferici, rendendo più sicure e precise alcune procedure assistenziali; l’oftalmoscopio indiretto invece consente la valutazione del fondo oculare ed è fondamentale per lo screening e il monitoraggio della retinopatia del prematuro (ROP, Retinopathy of Prematurity). L’incidenza di questa patologia varia molto in base all’età gestazionale e al peso alla nascita, ma nei prematuri molto gravi può interessare fino al 30-60% dei neonati. “Queste apparecchiature – sottolinea Mario Barbarini, direttore della Neonatologia e Tin del Sant’Anna – rappresentano un aiuto concreto nella gestione quotidiana dei nostri piccoli pazienti. In particolare, l’oftalmoscopio è uno strumento essenziale per la diagnosi precoce della retinopatia del prematuro, mentre il sistema di transilluminazione migliora la sicurezza delle procedure. Donazioni come questa contribuiscono a elevare ulteriormente la qualità dell’assistenza”.

“Essere presenti al Sant’Anna in occasione della Festa della mamma – afferma Francesca Ubbizzoni, presidente di ProTin OdV – significa per noi rafforzare il legame con la comunità e far conoscere il nostro impegno quotidiano. Sostenere la Terapia Intensiva Neonatale vuol dire stare accanto alle famiglie in un momento particolarmente delicato e contribuire in modo concreto alla cura dei neonati più fragili”. Un ringraziamento per il gesto e per la presenza dell’associazione arriva dalla direzione aziendale. “A nome di Asst Lariana desidero ringraziare ProTin OdV per la generosità dimostrata e per la costante attenzione rivolta alla Terapia Intensiva Neonatale – dichiara il direttore sanitario Brunella Mazzei – La collaborazione con il volontariato rappresenta un valore importante per il nostro ospedale: attraverso gesti concreti come questa donazione è possibile affiancare il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari e sostenere percorsi di cura ancor più attenti ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”.