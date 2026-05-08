Cantù, botte alla compagna. Arrestato 47enne. Ieri sera l’ennesima aggressione

Pugni, schiaffi, calci. Violenze frequenti, che continuavano almeno da un anno. L’ultima aggressione ieri sera, quando una donna di 45 anni è stata picchiata, sembra per l’ennesima volta dal compagno. La segnalazione è arrivata al numero unico di emergenza 112 e a casa della coppia, in via Baracca a Cantù sono arrivati i carabinieri. I militari dell’Arma hanno trovato la vittima a terra incosciente e con il volto tumefatto. Il convivente, 47 anni è stato arrestato e portato in carcere al Bassone.

La segnalazione della violenta lite è arrivata nella tarda serata di ieri. I carabinieri, che sembra fossero già intervenuti altre volte nell’abitazione della coppia, hanno raggiunto la casa e, quando sono entrati hanno trovato la 45enne a terra con i segni evidenti di percosse, in particolare in faccia.

I carabinieri hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza e la donna, dopo le prime cure è stata portata all’ospedale di Erba, dove è stata ricoverata per le cure e per accertamenti per le lesioni e i traumi. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, sembra che la donna fosse da oltre un anno vittima delle violenze del convivente. Al termine degli accertamenti, il 47enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere al Bassone, in attesa dell’interrogatorio.