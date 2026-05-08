Pugni, schiaffi, calci. Violenze frequenti, che continuavano almeno da un anno. L’ultima aggressione ieri sera, quando una donna di 45 anni è stata picchiata, sembra per l’ennesima volta dal compagno. La segnalazione è arrivata al numero unico di emergenza 112 e a casa della coppia, in via Baracca a Cantù sono arrivati i carabinieri. I militari dell’Arma hanno trovato la vittima a terra incosciente e con il volto tumefatto. Il convivente, 47 anni è stato arrestato e portato in carcere al Bassone.
La segnalazione della violenta lite è arrivata nella tarda serata di ieri. I carabinieri, che sembra fossero già intervenuti altre volte nell’abitazione della coppia, hanno raggiunto la casa e, quando sono entrati hanno trovato la 45enne a terra con i segni evidenti di percosse, in particolare in faccia.
I carabinieri hanno chiesto l’intervento dell’ambulanza e la donna, dopo le prime cure è stata portata all’ospedale di Erba, dove è stata ricoverata per le cure e per accertamenti per le lesioni e i traumi. Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, sembra che la donna fosse da oltre un anno vittima delle violenze del convivente. Al termine degli accertamenti, il 47enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere al Bassone, in attesa dell’interrogatorio.
Cantù, botte alla compagna. Arrestato 47enne. Ieri sera l’ennesima aggressione
Pugni, schiaffi, calci. Violenze frequenti, che continuavano almeno da un anno. L’ultima aggressione ieri sera, quando una donna di 45 anni è stata picchiata, sembra per l’ennesima volta dal compagno. La segnalazione è arrivata al numero unico di emergenza 112 e a casa della coppia, in via Baracca a Cantù sono arrivati i carabinieri. I militari dell’Arma hanno trovato la vittima a terra incosciente e con il volto tumefatto. Il convivente, 47 anni è stato arrestato e portato in carcere al Bassone.