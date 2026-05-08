Parchi in restyling a Como. Lunedì al via i lavori in via Anzani e via Volpati

Il Comune di Como apre lunedì 11 maggio i cantieri per il rinnovo dei giardini di via Anzani e di via Volpati, 2 aree verdi della città che nei prossimi mesi saranno interessate da una riqualificazione complessiva. I lavori dureranno 140 giorni, dunque la conclusione è programmata per il 28 settembre. L’intervento rientra nel piano promosso dall’amministrazione per la valorizzazione delle aree verdi urbane, volto a rendere gli spazi più funzionali, sicuri e accessibili ai cittadini.Per via Anzani il progetto prevede il rifacimento dell’area giochi — strutturata per accogliere anche i bambini con disabilità, grazie ad attrezzature innovative — la creazione di un’oasi naturale e sensoriale dedicata alla biodiversità, pensata per l’educazione ambientale e arricchita da nuove specie botaniche e installazioni per la fauna, e infine il miglioramento del percorso principale del parco, dotato di nuove aree di sosta. Per via Volpati l’accento è invece sulla riorganizzazione dell’area giochi, attualmente distribuita in più zone separate, in un’unica superficie continua, così da migliorarne la sicurezza e la fruibilità complessiva. I cantieri si chiuderanno dunque il 28 settembre, quando entrambe le aree torneranno accessibili ai residenti dei 2 quartieri con spazi completamente rinnovati.