Un uomo di 85 anni è stato trovato senza vita all’alba di oggi a Carimate, a bordo strada in via dei Giovi. I carabinieri della compagnia di Cantù sono al lavoro per chiarire cosa sia accaduto all’anziano, che potrebbe avere avuto un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, anche se bisognerà attendere l’autopsia per chiarire la causa della morte.

Il corpo dell’uomo a terra è stato notato attorno alle 5.30 da un passante, che ha chiamato il 112 e ha fatto scattare i soccorsi. Per l’anziano però non c’era purtroppo nulla da fare. Era già morto, probabilmente da qualche ora. La sua auto, una vecchia Mercedes, era parcheggiata a poca distanza. Il pensionato, 85 anni, è un austriaco. Dalle prime informazioni, sembra che fosse da tempo in viaggio in auto in Europa, da solo.

Sembra che l’uomo avesse un segno sulla testa, che sarebbe compatibile con la caduta sull’asfalto. Dai primi accertamenti, sembrerebbe esclusa l’ipotesi di un’aggressione o di una rapina, anche perché l’anziano aveva un anello e un orologio di valore, oltre al portafoglio, ai documenti e agli oggetti personali che non sarebbero stati toccati.

Il corpo è stato trovato in una zona poco illuminata e che non sarebbe coperta da telecamere di sorveglianza. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Sarà probabilmente l’autopsia a chiarire la causa della morte dell’anziano. Tra i suoi oggetti personali, sembra che l’anziano avesse anche alcuni fogli con contatti e numeri telefonici che potrebbero permettere di rintracciare i familiari in Austria.