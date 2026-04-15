Truffa della patente, ci risiamo. Denunciato un 20enne della provincia di Varese

Un ventenne di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stato scoperto e denunciato dalla polizia per aver tentato di superare con il suggeritore l’esame della patente in motorizzazione a Como. Arcinoto il copione seguito, con l’utilizzo di un kit con microcamera, telefono e auricolari per comunicare con l’esterno.



L’esaminatore in servizio ieri mattina alla motorizzazione civile di Como ha segnalato la presenza di un candidato che destava sospetti durante l’esame della patente di guida. Il funzionario ha spiegato ai poliziotti intervenuti che, durante l’identificazione dei canditati all’inizio della sessione d’esame, il dispositivo “anti spy”, utilizzato per intercettare segnali di radiofrequenza, si era attivato al passaggio del 20enne.



Al termine della seduta d’esame gli agenti hanno controllato il giovane e hanno accertato che aveva una maglietta, nella quale era stata sistemata una microcamera, uno smartphone all’interno del giubbotto e auricolari sulla gamba. I poliziotti hanno accertato anche che il 20enne aveva precedenti di polizia per lesioni personali e minacce in ambito di bande giovanili. E’ stato denunciato per indebito utilizzo di dispositivi elettronici e per la violazione dell’articolo 1 della legge 475 del 1925, che sanziona chi fa uso o si appropria, in esami o concorsi, delle capacità altrui.