Sul tetto del Duomo per fare foto e video, denunciati un 17enne e un 18enne

Sono saliti sul tetto del Duomo di Como e poi camminando lungo il perimetro hanno raggiunto la torre del palazzo del Broletto. Un’azione ad altissimo rischio, durante la quale hanno fatto foto e video, anche utilizzando un drone. Segnalati alla polizia da una turista polacca, che si è accorta di quello che stava accadendo, i due protagonisti, un 18enne di Brescia e un 17enne di Milano sono stati identificati dagli agenti e denunciati per procurato allarme e violazione di domicilio in concorso.

I due sono entrati in azione domenica scorsa in mattinata. All’arrivo degli agenti delle volanti e dai colleghi della Digos e della polizia scientifica, i due ragazzi non erano più sul tetto. Attraverso la visione di telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno rintracciato i due, che hanno consegnato tutto il materiale fotografico in loro possesso, girato anche mediante l’utilizzo di un drone.

Il maggiorenne è stato denunciato alla procura di Como, il 17enne a quella dei minori di Milano.