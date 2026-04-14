Induno Olona, altri due arresti per l’omicidio di Enzo Ambrosino

Altri due arresti nella serata di ieri per l’omicidio del 30enne Enzo Ambrosino, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona. I carabinieri del comando provinciale di Varese hanno portato in carcere due italiani di 65 e 27 anni con l’accusa di rissa aggravata.

Le indagini hanno consentito di delineare un quadro indiziario “solido, basato su elementi plurimi e concordanti” sulla “partecipazione attiva” dei due arrestati all’aggressione.

All’origine dell’agguato mortale ci sarebbe una disputa economica legata a un debito di poche centinaia di euro.

Per l’omicidio sabato sera è stato fermato Gesuino Corona, 50 anni, presunto responsabile dell’accoltellamento che ha portato alla morte di Ambrosino. Oggi è previsto l’interrogatorio di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese.