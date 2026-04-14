Altri due arresti nella serata di ieri per l’omicidio del 30enne Enzo Ambrosino, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona. I carabinieri del comando provinciale di Varese hanno portato in carcere due italiani di 65 e 27 anni con l’accusa di rissa aggravata.
Le indagini hanno consentito di delineare un quadro indiziario “solido, basato su elementi plurimi e concordanti” sulla “partecipazione attiva” dei due arrestati all’aggressione.
All’origine dell’agguato mortale ci sarebbe una disputa economica legata a un debito di poche centinaia di euro.
Per l’omicidio sabato sera è stato fermato Gesuino Corona, 50 anni, presunto responsabile dell’accoltellamento che ha portato alla morte di Ambrosino. Oggi è previsto l’interrogatorio di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese.
Induno Olona, altri due arresti per l’omicidio di Enzo Ambrosino
Altri due arresti nella serata di ieri per l’omicidio del 30enne Enzo Ambrosino, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona. I carabinieri del comando provinciale di Varese hanno portato in carcere due italiani di 65 e 27 anni con l’accusa di rissa aggravata.