Un uomo di 66 anni è stato soccorso questa mattina a Como in via Cecilio, in un bungalow del campeggio. L’uomo si è sentito male, probabilmente per un problema che ha causato la fuoriuscita di monossido di carbonio nella casetta. I vigili del fuoco hanno riscontrato una elevata concentrazione di monossido, probabilmente per un problema a una caldaia alimentata a gpl e collocata all’interno del bungalow. L’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni serie. Accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire la causa.