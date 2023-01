Al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di Como. Si parte domani con i primi interventi che riguardano via Manzoni nel tratto piazza del Popolo (dal passaggio a livello) a Largo Leopardi.

L’assessore: “Lavori ora per non creare difficoltà in estate”

“I lavori di manutenzione straordinaria comporteranno il restringimento delle corsie di marcia in via Manzoni“. Spiega l’assessore alla mobilità Enrico Colombo. “Con i lavori le corsie saranno due, una a scendere e l’altra a salire. Potrebbero esserci ripercussioni al traffico – aggiunge – ma il nostro obiettivo è terminare questa serie di interventi prima della bella stagione così da non creare disagi con gli eventi in città in programma nei mesi estivi”. Gli interventi, come detto, comprenderanno l’intera zona di Sant’Agostino, come via Leopardi, via Foscolo, l’area che costeggia la stazione delle Ferrovie Nord e anche il marciapiede fino al primo tratto di Lungo Lario Trieste sarà completamente rifatto. “Domani parte dunque la prima fase di interventi – dice ancora Colombo – contiamo di chiudere l’intera serie di lavorazioni entro Pasqua”.

Complessivamente la spesa ammonta a oltre mezzo milione di euro. 310mila per i marciapiedi e 200mila per le asfaltature che interesseranno anche la prima parte di viale Geno.

Per consentire i lavori è prevista la chiusura al traffico pedonale del marciapiedi lato Ferrovie Nord. Attenzione alta già dall’allestimento del cantiere proprio per la sicurezza dei pedoni. Il traffico proveniente da Largo Leopardi e diretto verso Piazza del Popolo verrà deviato su una delle due corsie normalmente destinate all’opposto senso di marcia.

Circa gli accessi carrai all’area di sosta di pertinenza delle Ferrovie Nord, resta garantito quello a metà di via Manzoni e non sarà inizialmente possibile utilizzare quello in prossimità del passaggio a livello di Piazza del Popolo.