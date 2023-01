Supportare i comuni nell’attuazione del Pnrr. Una straordinaria stagione di investimenti che si inserisce in un contesto economico, sociale e amministrativo complesso in cui le amministrazioni si trovano ad operare. E’ delle scorse ore l’incontro tra il direttore generale della Direzione Generale Nord-Ovest della Ragioneria Territoriale dello Stato, Michele Vitale, e il presidente di ANCI Lombardia, il comasco Mauro Guerra, con l’obiettivo di avviare e strutturare una collaborazione operativa.

Supportare i comuni beneficiari dei fondi del Pnrr

Il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno infatti sottoscritto un protocollo d’intesa per la costituzione di presidi territoriali unitari per supportare i soggetti attuatori beneficiari delle misure del PNRR. In particolare, la Direzione Generale Nord-Ovest della Ragioneria Territoriale dello Stato ha messo in campo una struttura, composta da 82 funzionari e 14 dirigenti, che opera in confronto costante con il Servizio Centrale della Ragioneria Generale dello Stato. E intende essere un canale diretto per i comuni nell’attuazione del PNRR. Molti municipi anche nel Comasco hanno bisogno di supporto. L’obiettivo di questa struttura è garantire un’azione risolutiva e autorevole per tutte le criticità che gli enti incontrano nella gestione dei progetti.

Allo stesso tempo, da dicembre 2021 ANCI Lombardia opera attraverso i propri centri di competenza per supportare i comuni nella realizzazione del PNRR. Tale servizio è offerto/garantito grazie alla collaborazione con Fondazione Cariplo che ha permesso l’attivazione del progetto «Centri di Competenza: supporto ai Comuni per l’attuazione del PNRR» che ha messo a disposizione delle amministrazioni esperti e strumenti utili nelle diverse fasi di realizzazione dei progetti.

In particolare, la collaborazione che si attiverà tra ANCI Lombardia e la Direzione Generale Nord-Ovest della Ragioneria Territoriale dello Stato intende valorizzare l’opportunità che il presidio territoriale costituisce, quale organo di riferimento del Governo. Le attività messe in campo sono finalizzate principalmente a supportare i soggetti attuatori dei progetti beneficiari delle misure del PNRR. Sono mirate ad una efficace attuazione delle procedure, alla divulgazione e all’utilizzo del sistema informativo ReGIS e all’efficace attuazione dei controlli amministrativo-contabili.



Per valorizzare queste opportunità, ANCI Lombardia e la Direzione Generale promuovono un webinar alle ore 14:30 del 23 gennaio 2023 in cui si descriveranno i servizi a disposizione dei comuni beneficiari di queste misure.

La partecipazione è possibile a questo link.