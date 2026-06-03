Crisi respiratoria in un edificio dismesso in via Cuzzi, 19enne salvato dalla polizia

Un estintore esploso in un edificio abbandonato in via Cuzzi ha causato una grave crisi respiratoria a un ragazzo di 19 anni che, con due amici, era entrato nella struttura abbandonata di Como. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che, al loro arrivo, hanno trovato il 19enne a terra, in uno stato di semi incoscienza. I poliziotti hanno effettuato le manovre di primo soccorso per agevolare la respirazione in attesa dell’arrivo del personale del 118 e dei vigili del fuoco, parlando per tutto il tempo con il giovane, al fine di evitare la totale perdita di coscienza.

Gli agenti hanno poi trasportato con il 118 e i vigili del fuoco il 19enne fuori dall’edificio pericolante. Gli amici hanno ammesso che si erano introdotti nel casale abbandonato e che, mentre si aggiravano all’interno, era scoppiato un estintore che aveva causato il malessere del 19enne. Il giovane è stato trasportato in ospedale e sono al vaglio i provvedimenti per le violazioni commesse sai tre ragazzi.