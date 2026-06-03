Ubriaco minaccia medici e infermieri del pronto soccorso, poi tenta di aggredire i poliziotti: denunciato un 49enne

Prima minaccia i medici e gli infermieri del pronto soccorso, poi tenta di aggredire i poliziotti intervenuti per calmarlo: denunciato per minaccia a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio un 49enne italiano senza fissa dimora.

È successo nella serata del 2 giugno all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Intorno alle 20 le volanti sono intervenute con il personale del 118 in via Cecilio in seguito alla segnalazione di un uomo che bivaccava all’ingresso di un supermercato, impedendone l’accesso. L’uomo, ferito e in evidente stato di ebrezza, è stato trasportato al Sant’Anna dove il personale sanitario ha attivato l’allarme anti-aggressione. Il 49enne è andato in escandescenza e ha minacciato medici e infermieri con frasi come “Ti ammazzo”, “Ti spacco la faccia”, impedendogli di visitare gli altri pazienti.

Gli agenti sul posto hanno immobilizzato l’uomo mentre cercava di colpirli con calci e pugni e lo hanno portato in questura. Il 49enne, già noto alle forze dell’ordine per insolvenza fraudolenta, procurato allarme, oltraggio, resistenza e porto abusivo d’armi, è stato denunciato e sanzionato per ubriachezza.