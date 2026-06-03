Cantieri sulle strade provinciali comasche e modifiche alla viabilità

Da domani 4 giugno prenderanno il via i lavori di asfaltatura lungo la provinciale 71 “Vecchia Regina”, nel tratto compreso tra i comuni di Cernobbio e Moltrasio. Per consentire l’esecuzione delle operazioni di fresatura e successiva asfaltatura della carreggiata, da giovedì 4 giugno a giovedì 11 giugno, con esclusione di sabato, domenica e giorni festivi, sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18. Nel tratto interessato dai lavori sarà inoltre in vigore il divieto di sosta e di fermata.

L’intervento, per un importo di circa 300mila euro, sarà eseguito dall’impresa Tirreno Strade Srl nell’ambito dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria provinciale.

Senso unico alternato anche sulla provinciale 41 “Vallassina Superiore” e sulla provinciale 42 “Caslino Pusiano” per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale.

Dal 4 al 19 giugno sono in programma lavori di asfaltatura che interesseranno, sulla provinciale 41, i tratti compresi nei comuni di Longone al Segrino, Canzo, Magreglio e Bellagio/Civenna, e sulla provinciale 42 il tratto nel comune di Longone al Segrino, lungo via Panigatti.

Le opere, affidate all’impresa EDIL MA.VI. Torino Srl per circa 300mila euro, prevedono attività di fresatura del manto stradale e successiva asfaltatura.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori e la continuità della circolazione, sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri, oltre al divieto di sosta e fermata nelle aree di cantiere, nella fascia oraria 8.30-18.00, esclusi sabati, domeniche e giorni festivi.

I provvedimenti saranno attivati per tratti progressivi non superiori a 200 metri, in funzione dell’avanzamento del cantiere.