“Como merita di più”. Mobilità e parcheggi domani al centro dell’incontro di Fratelli d’Italia

“Mobilità e parcheggi”, tema caldissimo in città, quello al centro del secondo appuntamento del ciclo di incontri “Como merita di più” promosso da Fratelli d’Italia e in programma domani 4 giugno alle 20.30 allo Yacht Club di Como.

A introdurre e moderare la serata sarà Alessandro Nardone, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Interverrà Mario Lavatelli, presidente dell’Associazione Civica Utenti della Strada, assieme a tutti i comaschi “che – si legge – vorranno prendere parola per portare la propria testimonianza, condividere problemi, proposte e criticità legate alla mobilità cittadina e al tema della sosta. Le conclusioni saranno affidate a Stefano Molinari, presidente provinciale di Fratelli d’Italia”.

“Aumenti delle tariffe, difficoltà di parcheggio, carenza di posti auto e assenza di risposte strutturali – spiegano gli organizzatori – stanno generando un malcontento sempre più diffuso tra residenti, lavoratori, famiglie e commercianti. Fratelli d’Italia ritiene fondamentale riportare al centro il punto di vista dei comaschi, troppo spesso ignorati da un’amministrazione chiusa al confronto e incapace di ascoltare chi vive quotidianamente la città”.

Su semmcumasch.com/sondaggi è attivo il nuovo sondaggio dedicato a mobilità e parcheggi, attraverso il quale tutti i cittadini potranno esprimere la propria opinione, segnalare criticità e proporre idee per migliorare la città.

L’incontro è libero e gratuito. “Invitiamo tutti i comaschi a partecipare – dicono Nardone e il presidente provinciale del partito, Stefano Molinari – perché le opinioni raccolte rappresenteranno una base concreta per la costruzione del programma del centrodestra per Como”.

Il percorso “Como merita di più” proseguirà poi il 18 giugno con l’incontro dedicato a “Sport e Terzo Settore” e il 9 luglio con l’appuntamento su “Giovani e Cultura”, sempre alle ore 20.30 allo Yacht Club di Como.