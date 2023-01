Contrasto allo spaccio e prevenzione dei furti in casa sono le priorità della zona dell’Olgistese, pur in un quadro complessivo di diminuzione dei reati.

Il prefetto di Como, Andrea Polichetti, ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella sala consiliare del Comune di Olgiate Comasco, alla presenza dei sindaci della zona e dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Un incontro per conoscere le necessità e i bisogni del territorio in tema di sicurezza.

Sono necessari, ha spiegato il prefetto, interventi strutturali sulle cause della criminalità, nonostante nell’Olgiatese si registri una generale flessione del numero dei reati predatori denunciati (furti in abitazione, furti in esercizi commerciali, rapine, stupefacenti). Proseguono comunque i servizi straordinari di controllo del territorio delle Forze di polizia, anche in forma congiunta con le Polizie locali, e si concentreranno in particolare sulle attività di contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle aree boschive dell’Olgiatese oltre che sulla prevenzione dei furti.

Il prefetto ha infine richiamato l’attenzione dei Comuni sulla necessità di dotarsi o di aggiornare il Piano comunale di Protezione civile. “È opportuno che gli eventi emergenziali collegati ai cambiamenti climatici in corso non trovino impreparato il territorio – ha spiegato Andrea Polichetti – I servizi di emergenza e gli interventi di primo soccorso, che potranno all’occorrenza essere attuati, devono necessariamente tenere conto delle vulnerabilità e dei rischi di ciascun territorio comunale da calcolare nella specifica pianificazione comunale”.