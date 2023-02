Elezioni in Lombardia, conclusione della campagna elettorale comasca per il candidato presidente per la coalizione di centrosinistra, Pierfrancesco Majorino che ieri ha fatto tappa a Mariano Comense.

Tra i presenti anche il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta. Al centro del dibattito sanità, trasporti e ambiente. “Un lombardo su nove non si cura perché non può permettersi di pagare delle visite in tempi brevi nel sistema privato. È una costrizione. Dobbiamo affrontare l’aspetto della medicina territoriale, a partire da un sostegno adeguato ai medici di medicina generale – ha dichiarato Majorino – Vogliamo dare vita a una Lombardia più giusta e ambiziosa. Una Lombardia che realizzi un sistema sociosanitario più equo e più giusto”.

E ancora il tema della mobilità: “Il trasporto pubblico sostenibile ed efficiente deve essere parte del piano di transizione ecologica lombardo – ha aggiunto Majorino – Dobbiamo essere in grado di offrire un servizio dignitoso alle migliaia di pendolari lombardi che si spostano ogni giorno”.

Infine ha concluso: “Abbiamo bisogno di una Regione pronta ad andare a Bruxelles per prendere i fondi del Pnrr per favorire lo sviluppo locale, che sostenga con efficacia il mondo delle piccole e medie imprese, che supporti il mondo agricolo per portarlo a bordo della transizione ecologica”.