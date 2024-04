Como, rubano vestiti in un negozio poi tentano la fuga passando dal magazzino. Fermato e denunciato un 21enne algerino, residente in Francia mentre è caccia al complice.

E’ accaduto ieri, intorno alle 17, quando alla polizia è stato segnalato il furto di merce da parte di due giovani che sono stati sorpresi dalla commessa del negozio. I ragazzi avrebbero indossati alcuni capi di abbigliamento nei camerini, strappando le placche antitaccheggio e scappando all’esterno del locale attraverso il magazzino. La dipendente ha inseguito i due malviventi.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia di stato in collaborazione con un equipaggio dell’Esercito Italiano impiegato nell’attività “Strade Sicure”.

Grazie alla descrizione dei due giovani, uno dei due sospetti è stato bloccato da una volante e da una pattuglia dell’Esercito in via Cinque Giornate, portato in Questura e identificato. Terminate le procedure di rito il 21enne algerino è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Sono in corso indagini per riuscire a identificare il complice che è riuscito a fuggire.