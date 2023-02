E’ accaduto ancora. Un’altra aggressione al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Anna. Ieri sera due agenti della vigilanza sono stati insultati e picchiati, rimediando una prognosi di 5 giorni ciascuno, da un uomo arrivato nel reparto di emergenza e urgenza di San Fermo della Battaglia. Da quanto si apprende il paziente appena arrivato in triage avrebbe iniziato a spogliarsi davanti alle altre persone in attesa, importunandole. Gli agenti, intervenuti per gestire la situazione, lo hanno accompagnato in un’altra sala visite in attesa di un consulto medico. Ma proprio in quel momento l’uomo avrebbe iniziato ad agitarsi, a insultare e colpire gli addetti alla vigilanza che sono comunque riusciti a bloccarlo. Poi in pronto soccorso è arrivata anche la polizia.

La Uil: “Attivare il tavolo della sicurezza interna”

“Vogliamo ancora una volta esprimere la nostra solidarietà ai colleghi vittime dell’ennesima aggressione in pronto soccorso”. Ha detto il segretario generale della Uil Funzione Pubblica del Lario e Brianza, Massimo Coppia. “Abbiamo già da tempo chiesto l’attivazione del tavolo della sicurezza interna alla direzione generale. Crediamo – aggiunge – sia arrivato il momento che la Asst Lariana si costituisca parte civile contro questi esecrabili gesti, ai danni dei Nostri Lavoratori”.