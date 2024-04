Sicurezza urbana, negli ultimi dieci giorni del mese la polizia locale di Como ha effettuato i controlli nelle aree a tutela rafforzata, ossia la cosiddetta zona rossa della città di Como. Si tratta prevalentemente dell’area dell’Ippocastano, di piazza San Rocco e di piazza della Tessitrice.

In particolare secondo i dati diffusi dal comando di viale Innocenzo sono stati otto gli ordini di allontanamento: due in piazza della Tessitrice – dove da inizio anno la polizia locale ha effettuato 59 controlli – poi uno alla stazione di Como Lago, un altro nella zona dell’Ippocastano e infine uno in piazza Duomo. Si tratta del turista che nei giorni scorsi ha montato un’amaca tra i due alberi accanto al Broletto per schiacciato un pisolino.

Un uomo inoltre è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e tre persone sono state fermate per detenzione di sostanze stupefacenti, tra cui anche cocaina, in via Milano alta e piazza San Rocco.