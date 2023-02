Tre arresti e una denuncia a piede libero. I provvedimenti nell’ambito delle attività di controllo del territorio eseguite nelle scorse ore dai carabinieri della compagnia di Cantù. I militari sono impegnati in servizi mirati di prevenzione e repressione dei reati.

I carabinieri della tenenza di Mariano Comense hanno individuato e arrestato un 52enne ricercato per una condanna a 2 anni di reclusione. E’ accusato di furto aggravato in concorso per un colpo commesso nel 2012.

La notte scorsa, i carabinieri sono invece intervenuti in un locale per la segnalazione di un uomo che disturbava i clienti. I carabinieri hanno denunciato un 56enne. Evidentemente ubriaco, alla vista delle forze dell’ordine si è rifiutato di mostrare i documenti e ha insultato e minacciato i militari. E’ stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza e rifiuto di indicare le generalità

A Lomazzo, i carabinieri hanno arrestato un 45enne. Era ricercato perché deve scontare una pena di 6 mesi ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale. Gli stessi militari hanno individuato un 29enne. L’uomo deve scontare una pena di oltre 9 anni per l’accusa di furto, rapina, lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, reati commessi tra il 2015 e il 2017. E’ stato portato in carcere al Bassone.