Rocambolesco incidente ieri sera intorno alle 22 a Canzo in via Grigna. Un auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi. A bordo tre giovani tra i 20 e i 22 anni. La vettura è finita nel fiume che corre lungo la strada. Sul posto i soccorritori con tre ambulanze e l’elicottero. Quest’ultimo ha trasportato uno dei ragazzi – in codice giallo, quindi media gravità – in ospedale a Lecco. Gli altri hanno riportato ferite meno gravi. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’auto è stata recuperata con una gru. Rilievi affidati ai carabinieri.