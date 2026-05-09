Lavori di riqualificazione di viale Geno, Rapinese: “Sistemiamo le scartoffie e poi si parte”

Si parte con i lavori di riqualificazione di viale Geno, si devono solo sistemare le carte. Parola del sindaco di Como Alessandro Rapinese, che ieri sera in diretta su Etv ha commentato il respingimento da parte del Tar dei ricorsi di quattro ristoratori di piazza De Gasperi contro il cantiere, per i quali è stato disposto anche il pagamento di mille euro ciascuno delle spese legali. Le richieste sono state respinte dal tribunale amministrativo della Lombardia perché, come già accaduto con altri due precedenti, nel concreto non c’è un cantiere da bloccare, dato che il Comune stesso ha rimandato la partenza dell’intervento. Per tutti i ricorsi, respinte le richieste urgenti, dovrà poi essere fissata un’udienza per la discussione nel merito.