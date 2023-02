Arrestato alla fine dello scorso anno con l’accusa di rapina e maltrattamenti a un’amica con cui usciva. Rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento alla donna. Ora, un 49enne di Cantù nelle scorse ore è tornato nuovamente in carcere al Bassone. Il canturino era stato fermato dopo una cena in pizzeria con la donna, 43 anni, poi sfociata in una lite e, secondo l’accusa, in un’aggressione alla donna, che era stata anche rapinata della borsa. Il 49enne, dopo l’interrogatorio era stato poi rimesso in libertà, con il divieto di avvicinarsi alla vittima.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cantù sono nuovamente intervenuti e hanno arrestato l’uomo con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento alla 43enne. L’uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza. La norma non prevede misure restrittive per questa ipotesi di reato. L’accusa però ha chiesto e ottenuto dal giudice un aggravamento della misura per le accuse per il precedente episodio e il 49enne è stato dunque portato in carcere al Bassone.