Tempo instabile oggi nel Comasco. La mattina ha portato fiocchi di neve non soltanto sulle zone montuose del territorio, ma anche a quote più basse, in collina e in buona parte della Brianza. Neve che comunque non ha procurato disagi e che poi si è trasformata in pioggia. Per tutta la giornata il cielo rimarrà coperto alternando momenti di asciutto a deboli piogge. Situazione destinata a proseguire anche nella giornata di domani con il sole che tornerà ad affacciarsi sul Lario nel pomeriggio.