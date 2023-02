(ANSA) – SASSARI, 28 FEB – "Per superare il limite orario di somministrazione delle bevande alcoliche abbiamo proposto al governo la divisione fra locali solo per minorenni e solo per maggiorenni. Quelli per minori chiuderebbero alla mezzanotte e non potrebbero somministrare alcolici, gli altri potrebbero servire le bevande alcoliche oltre le 3, fino alla chiusura". L’idea arriva dal presidentente nazionale Silb-Fipe Confcommercio, Maurizio Pasca, in visita a Sassari alla confederazione del nord Sardegna. "Il limite orario delle 3 per la somministrazione degli alcolici danneggia fortemente la nostra attività perché – spiega – i locali si riempiono molto tardi, dalle 2 in poi. Veniamo da due anni di chiusura forzata a causa della pandemia, che hanno causato la cessazione di tantissime attività. Stiamo ripartendo con molta fatica e questa soluzione potrebbe essere di grande aiuto, oltre che garantire un adeguato grado di sicurezza". (ANSA).