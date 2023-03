La guerra in Ucraina ma anche i conflitti, spesso dimenticati, in altri Paesi del mondo. Il cardinale Oscar Cantoni presiederà il 10 marzo prossimo una messa per invocare il dono della pace. La liturgia sarà celebrata alle 13 in Cattedrale a Como.

“Pregheremo in comunione con la chiesa italiana e tutte le chiese d’Europa – afferma il Vescovo di Como – le nostre intenzioni saranno per le vittime della guerra in Ucraina, senza dimenticare le decine di conflitti che in tutto il mondo causano povertà e dolore. La quaresima è tempo di conversione: rinnoviamo la nostra supplica perché intervenga un radicale cambiamento nei cuori e nelle menti, affinché tacciano le armi e si apra la strada del dialogo e della pace. Ognuno di noi può essere parte di questo percorso. Papa Francesco ci invita a essere costruttori di comunione e di fraternità”.

La data del 10 marzo è stata indicata dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa. “Sarà un’occasione per rinnovare la nostra vicinanza alla popolazione e per affidare al Signore il nostro desiderio di pace – scrive in una nota la Presidenza della Conferenza episcopale italiana –. Chiedere la conversione del cuore, affinché si costruisca una rinnovata cultura di pace, sarà il modo in cui porteremo nel mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo”.

“Accanto alla preghiera – conclude il cardinale Cantoni – possiamo trasformare il nostro digiuno in carità concreta”. Le offerte che saranno raccolte venerdì 10 marzo saranno destinate a progetti di aiuto alle famiglie ucraine.