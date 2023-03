“Siamo intervenuti appositamente con l’obiettivo di programmare in modo coordinato i lavori sul territorio. Verificheremo se le indicazioni siano state accolte o torneremo a ribadire questa necessità”.

Il prefetto di Como Andrea Polichetti annuncia controlli sui lavori in corso nell’area del capoluogo lariano per accertare che si stia facendo il possibile per evitare ripercussioni sulla viabilità.

I lavori sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso, sommati ad altri cantieri aperti in città, stanno mettendo in ginocchio la viabilità comasca. Una situazione destinata a non risolversi in tempi brevi, sulla quale il prefetto annuncia verifiche.