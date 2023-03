Ristorexpo, il salone dedicato ai prodotti e ai servizi per la ristorazione professionale, torna a Lariofiere di Erba per la 25esima edizione. Quest’anno con un tema che punta a far riflettere ma anche discutere: “La sostenibilità” o meglio “l’enogastronomia non sostenibile”.

Da domani all’8 marzo gli spazi di Lariofiere si popoleranno di un pubblico specializzato ma non solo. Per quattro giorni, dalle 10 di mattina alla sera, si alterneranno discussioni, show cooking, masterclass e presentazioni (anche per il settore del drink). Tanti i nomi noti. Al “Focus Pizza” parteciperà il celebre Gino Sorbillo e tra gli chef più famosi, anche Davide Scabin, Cristiano Tomei e Mauro Elli che racconteranno la loro idea di “buono”. Ampio spazio sarà dedicato alle nuove generazioni con Ristorexpo Young Cup, e poi alla formazione professionale di CFP. L’attenzione al territorio non mancherà negli spazi pensati da Slow Food e Confcommercio-Fipe. Ma soprattutto non mancheranno i tanti ristoratori e produttori locali, veri protagonisti dell’evento.

