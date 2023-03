Un defibrillatore per il quad del Soccorso alpino. Il mezzo era stato donato alla Stazione Lario occidentale e Ceresio, dalla famiglia Carrer, in memoria di Stefano, che aveva perso la vita sulle montagne comasche nel 2019. Il mezzo è stato ora dotato di un defibrillatore, donato dal Comune di Menaggio con il contributo degli Alpini, sezione di Menaggio.

Il quad con defibrillatore a bordo è uno strumento autonomo per portare soccorso, in tempi molto ridotti, a chi ne ha bisogno anche in zone impervie. Per il soccorso sanitario è molto importante potersi avvalere di questo mezzo, non solo durante gli interventi ma anche nelle manifestazioni sportive o di altro genere. Il quad è molto utile anche per la logistica dei soccorritori e per portare materiale in quota.