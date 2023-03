Un 31enne tunisino, senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato denunciato dalla polizia per detenzione di droga. Ieri pomeriggio, gli agenti delle volanti della questura di Como, durante i servizi di controllo in città hanno notato l’uomo in atteggiamento sospetto in piazza San Rocco. Il 31enne ha cercato di allontanarsi dai poliziotti ed è entrato in un bar, seguito dagli agenti.

L’uomo ha cercato di sfuggire al controllo e gli agenti hanno notato che cercava di gettare qualcosa che teneva in bocca. Lo hanno bloccato e hanno accertato che si trattava di circa un grammo di cocaina. E’ stato denunciato per il possesso della droga e ha ricevuto un decreto di espulsione. Era già stato arrestato per spaccio nel 2021.