Ricette sanitarie via e-mail e tramite sms, il servizio cambia e si rinnova dal primo maggio prossimo e per continuare a ricevere le notifiche è necessario confermare o attivare l’opzione. Tutti gli utenti che giù usufruiscono del servizio, riceveranno l’avviso fino al 30 aprile.

Da mercoledì primo maggio, per ricevere il codice sul cellulare via sms o tramite e-mail è necessario attivare il servizio o confermarlo. Per farlo è necessario accedere al fascicolo sanitario, selezionare “Profilo e impostazioni”. Nella sezione “Notifiche” alla voce Ricette è possibile scegliere di attivare il servizio, tramite l’invio di sms o e-mail.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le domande frequenti sul portale della sanità della Regione e sul fascicolo sanitario elettronico.

E’ possibile attivare o confermare il servizio di notifica anche agli sportelli abilitati della Asst di residenza, dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e in farmacia. E’ possibile scegliere anche quali notifiche ricevere. Gli avvisi vengono inviati quando viene caricato sul fascicolo un nuovo documento, quando viene prescritta una nuova ricetta, modificata una delega per l’accesso al fascicolo oppure in caso di aggiornamenti sull’assistenza sanitaria.

Il servizio per il ritiro di farmaci con codice è attivo e per ricevere il codice è necessario confermare l’interesse al servizio o attivarlo con le stesse modalità.