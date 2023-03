Folle corsa sull’autostrada A2, in Svizzera, in sella a una moto non immatricolata e con una targa non regolare. La polizia cantonale ha fermato un 21enne motociclista svizzero residente nel Luganese. Il giovane è responsabile di numerose gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale. Il fermo è giunto al termine di un dispositivo coordinato dalla polizia cantonale, che ha anche impegnato pattuglie della polizia città di Mendrisio, della polizia Ceresio Sud e della polizia città di Lugano.

Gli agenti di Mendrisio hanno imposto una prima volta l’alt al motociclista vicino alla stazione cittadina. Il 21enne si è dato alla fuga, imboccando l’autostrada A2 in direzione Lugano. Giunto all’uscita di Bissone, ha forzato un posto di blocco proseguendo la sua corsa a forte velocità in direzione di Melide, della Forca di San Martino e di Paradiso. Qui è stato infine intercettato e bloccato da una pattuglia della polizia cantonale.

Al termine degli interrogatori, nei confronti del 21enne è scattata una denuncia per grave infrazione alle norme della circolazione stradale, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida, guida senza autorizzazione, guida senza licenza di circolazione o senza assicurazione per la responsabilità civile, abuso della licenza e delle targhe, impedimento di atti dell’autorità. Parallelamente si è proceduto con il sequestro del motoveicolo.