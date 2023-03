Ruba una bottiglia di liquore in un supermercato in centro Como. Scoperto e invitato a restituire il prodotto, un 42enne marocchino avrebbe iniziato a sferrare pugni contro l’addetto alla sicurezza. Il vigilante è riuscito comunque a bloccare l’uomo e ha chiesto intanto l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio nella serata di sabato al Carrefour Express di via Boldoni.

Gli agenti delle volanti hanno fermato e portato in questura il 42enne, che era già stato arrestato il 31 gennaio scorso per un furto nello stesso supermercato. E’ stato nuovamente arrestato per rapina. Processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como, ha patteggiato 10 mesi con obbligo di firma alla polizia giudiziaria e 300 euro di multa.