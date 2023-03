Oltre 26mila veicoli in transito sulla Statale Regina nel weekend. Numeri da piena stagione per la Tremezzina. I dati più alti nella giornata di domenica con 13.759 mezzi in transito, 12.413 sabato. In crescita rispetto al fine settimana precedente, quando erano più di 22mila. Cifre destinate a salire nelle prossime settimane con un test importante a fine mese in concomitanza con le giornate di primavera del Fai, sabato 25 e domenica 26 marzo. Un migliaio di ingressi soltanto a Villa Balbianello (1.179 per la precisione) che ha riaperto proprio in questo weekend.

Auto in coda sulla Regina in particolare nella fase del rientro. Tra i principali rallentamenti viene segnalato il semaforo di Tosnacco a Moltrasio che non è dotato di sensori. I tempi di percorrenza si sono inevitabilmente allungati. C’è chi ha impiegato 45 minuti per spostarsi di pochi chilometri da Mezzegra a Colonno e per arrivare a Como si è superata l’ora e mezza. Gettonatissima la Greenway del Lago di Como. Passeggiata alla scoperta di borghi, ville e giardini da Colonno a Griante con tappe intermedie. “Alle 10 del mattino i parcheggi erano già tutti occupati” spiega il comandante della Polizia Locale di Tremezzina, Massimo Castelli. “Quest’anno se proseguiamo a questo ritmo supereremo i dati 2022 – aggiunge – fondamentale però adeguare i servizi in particolare per il trasporto pubblico, perché dal punto di vista della strada per il momento alternative non ce ne sono”.

Difficoltà si sono registrate anche a Griante dove è stato posizionato il semaforo in corrispondenza dei lavori della variante della Tremezzina con lunghe code. Lo stesso sindaco Pietro Ortelli nelle scorse settimane aveva espresso preoccupazioni in vista della bella stagione con la necessità di affiancare i movieri.