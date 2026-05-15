Chiusa la voragine a Vighizzolo, riaperta la strada in centro

A Vighizzolo, frazione di Cantù, sono terminati i lavori per chiudere la voragine che si era aperta in via Montenero ormai dieci giorni fa. Un cedimento che aveva reso necessario bloccare il passaggio dei veicoli per motivi di sicurezza, con pesanti i disagi in tutta la zona. “Nonostante il maltempo di questi giorni i tecnici di Como Acqua hanno terminato i lavori nei tempi previsti – dice l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cantù Maurizio Cattaneo – Il problema è stato causato dal cedimento di una cameretta per l’ispezione dei tubi della fognatura. Abbiamo chiesto di procedere nel più breve tempo possibile per mettere fine ai disagi e riaprire la strada”.