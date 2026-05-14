Camion della Croce Rossa fuori strada in bilico sopra le case a Como

Un camion del settore protezione civile della Croce Rossa è uscito di strada oggi a Como, in via Oltrecolle. Mentre affrontava la salita, il conducente si sarebbe trovato in difficoltà per un problema al mezzo e avrebbe perso il controllo. Il pianale avrebbe iniziato a scivolare verso valle, fermandosi poi contro il guard rail, in bilico sulle case sottostanti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il camion. Ripercussioni sul traffico per la chiusura della strada durante l’intervento e i rilievi della polizia locale.