Il consiglio di amministrazione di Acinque S.p.A., multiutility di cui fa parte anche Como, ha approvato il bilancio consolidato del gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. L’ammontare dei ricavi delle vendite consolidate è pari a 710 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 469 milioni del 2021. Il margine operativo lordo ammonta a 100,3 milioni di Euro, in miglioramento rispetto agli 89,5 milioni del 2021. Il margine operativo netto si attesta a 37,3 milioni di Euro, in incremento rispetto ai 31,8 milioni di Euro del 2021.

Il Risultato Netto del Gruppo dell’esercizio 2022, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, è positivo e pari a 30,8 milioni di Euro, in flessione rispetto al 2021 (44,5 milioni di Euro).

Gli investimenti del gruppo del 2022 sono pari a 69,4 milioni di euro, in flessione rispetto al 2021.

Al 31 dicembre 2022 l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 241,5 milioni di euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2021.

Il consiglio di amministrazione proporrà all’assemblea dei soci di distribuire un dividendo lordo pari a 0,085 euro che verrà messo in pagamento il 21 giugno 2023.