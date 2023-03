Il Consiglio regionale, sotto la guida del neoeletto Federico Romani, ha designato oggi anche i componenti dell’Ufficio di Presidenza. Nuovi Vice: Giacomo Cosentino Basaglia (per Lombardia Ideale – Fontana Presidente) e, espressione della minoranza, Emilio Del Bono, esponente del PD. Oggi in aula, tra gli 80 consiglieri (più della metà nuovi ingressi al Pirellone) anche cinque comaschi. Sempre tra i dem, Angelo Orsenigo all’opposizione del governo “Fontana 2”, già in Consiglio dal 2018. Per quanto riguarda invece la maggioranza, rientra in Consiglio dopo la nomina ad assessore di Alessandro Fermi, la leghista Gigliola Spelzini. In quota Fratelli d’Italia, partito dell’attuale presidente del Consiglio regionale, per il territorio Comasco Anna Dotti. Nuova in Consiglio anche Marisa Cesana in quota Fontana mentre per Forza Italia l’ex consigliere comunale Sergio Gaddi.