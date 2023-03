(ANSA) – TRIESTE, 26 MAR – Un uomo, di 65 anni, è morto intorno alle 21 di ieri sera dopo essere stato investito da una vettura che l’ha travolto mentre era in sella a una bicicletta in via Udine nel comune di Faedis, all’altezza della ditta Luba. L’uomo è stato scaraventato in un fossato a bordo strada dall’auto il cui conducente poi non si è fermato per soccorrerlo. La chiamata di aiuto è giunta al Numero unico di emergenza Nue112 e gli operatori di hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un’automedica da Udine e un’ambulanza da Cividale del Friuli. Inutili sono state però le manovre di rianimazione e i sanitari non hanno potuto fare altro che decretare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli che stanno compiendo indagini per individuare l’auto pirata. (ANSA).